Wetenschappers: ‘Blootstelling aan coronavirus via aerosolen is mogelijk’

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Wetenschappers hebben vastgesteld dat het mogelijk is om blootgesteld te worden aan het coronavirus via kleine vochtdruppels die in slecht geventileerde ruimtes uren kunnen blijven hangen. Dat heeft het RIVM dinsdag bekendgemaakt.

De afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar deze kleine vochtdruppels, de zogeheten aerosolen. Bij het onderzoek is gekeken hoeveel aerosolen er vrijkomen na bijvoorbeeld niezen, hoesten of praten. Uit de gegevens blijkt dat bij het niezen de meeste kleine druppels in de lucht blijven hangen. Gevolgd door hoesten, praten en ademen. In een simulatie is vervolgens gekeken naar de blootstelling. Als iemand in een volle lijnbus, waarin geen ventilatie aanwezig is, hevig niest is de kans op blootstelling aan het virus honderd procent. Of dit ook betekent dat een ander besmet raakt is onbekend. Daar is extra onderzoek voor nodig.

De resultaten van het onderzoek passen volgens het RIVM bij dat wat er in de praktijk wordt gezien. “Heel af en toe zijn er situaties waar het houden van anderhalve meter afstand niet voldoende lijkt”, aldus Erwin Duizer van het RIVM in een interview met het NRC. Wel zegt het RIVM dat aerosolen een kleinere rol spelen in de verspreiding van het virus dan de grotere druppels die vrij komen bij het hoesten of niezen.