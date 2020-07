Was het de bedoeling dat deze hanger bij Mamamini terechtkwam?

nieuws

Foto: Mamamini

Bij Mamamini is een gegraveerde Buddha to Buddha hanger binnengekomen. Mamamini vraagt zich af of dat wel de bedoeling was.



‘Door de gegraveerde tekst vragen wij ons af of het wel de bedoeling was dat deze hanger bij Mamamini terecht is gekomen. We zouden dan ook graag met de eigenaar van de hanger in contact komen. Dus ben jij je Buddha to Buddha hanger kwijt of heb je hem bewust aan ons gedoneerd, neem dan even contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 050 3132200.

Of ken je iemand die zijn/haar hanger kwijt is, laat diegene dan even contact met ons opnemen’.