“Warm weekend maar de zondag eindigt met regen”

Foto: Robbert Kuiper

Er staat een weekend met zomerse temperaturen voor de deur. De zondag gaat echter wel eindigen met regen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is er veel bewolking met kans op een spatje lichte regen”, vertelt Kamphuis. “In de namiddag en avond is er kans op een paar opklaringen. Bij een zwakke wind uit het noorden tot noordwesten wordt het negentien graden. In de nacht naar vrijdag komen er opklaringen voor en daalt het kwik naar elf graden.”

“Vrijdag is er af en toe zon en het wordt het 21 of 22 graden. Het blijft dan overwegend droog.” In het weekend gaan de temperaturen omhoog. “Beide dagen gaan warm verlopen. Zaterdag wordt het 24 graden en is het vrij zonnig. Die temperatuur bereiken we ook op zondag waarbij de dag met zon begint maar met regen gaat eindigen.”