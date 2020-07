Wandelaars brengen ideeën over klimaat van Pieterpad naar VN

Eefke, Marije, Eva en Linde van de Nationale Jeugdraad wandelen de komende drie weken 500 kilometer door Nederland. De jonge vrouwen hopen dat plaatselijke jongeren een eindje met hun mee lopen en willen praten over actie tegen klimaatverandering.

Vandaag voerde hun wandeltocht over het Pieterpad van Pieterburen naar Groningen. Nu waren ze nog alleen, maar daar moet snel verandering in komen. Want de ideeën van de Nederlandse jongeren worden worden meegenomen naar de vergadertafels van de VN. Eefke gaat de beste suggesties die ze tijdens de tocht krijgen, voor het voetlicht brengen in de wandelgangen van nationale en internationale organisaties.

Wie mee wil lopen, kan contact opnemen met de meiden via de website van Heel Holland Hiked.