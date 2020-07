Wandelaars beginnen aan alternatieve Nijmeegse Vierdaagse

nieuws

De Nijmeegse Vierdaagse had eigenlijk dinsdag van start zullen gaan. De coronacrisis heeft een streep door het vier dagen durende wandelevenement gezet. In plaats daarvan wordt er een alternatief aangeboden die overal plaats kan vinden.

En zo kan het zo maar gebeuren dat je de komende dagen wandelaars in en rondom Groningen ziet die de Vierdaagse lopen. Het gaat om de Alternatieve Vierdaagse waarbij een deelnemer zijn eigen route samenstelt. Op de website wandel.nl worden allerlei hints en tips gegeven van locaties die de moeite waard zijn om in een route op te nemen. Voor Groningen wordt een rondwandeling om het Paterswoldsemeer getipt, Park Selwerd en het Selwerderhof en het Natuurommetje in De Onlanden.

In totaal hebben zich 20.000 wandelaars ingeschreven voor het alternatieve wandelevenement. Deelnemers lopen een afstand van tien, twintig, dertig, veertig of vijftig kilometer. De afgelegde afstanden worden door middel van gps bijgehouden in een speciale app van de Koninklijke Wandel Bond Nederland. De meeste wandelaars leggen afstanden van tien of twintig kilometer af. Dat is bijzonder omdat deze afstanden op de echte Vierdaagse niet gelopen kunnen worden. Een verklaring is dat er waarschijnlijk veel gezinnen met jonge kinderen deelnemen of deelnemers voor wie de grote afstanden op de Nijmeegse Vierdaagse te hoog gegrepen zijn.