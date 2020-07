Wachttijd uitslag coronatest neemt toe, GGD schaalt op

nieuws

De wachttijd om de uitslag van een coronatest te krijgen is de afgelopen dagen flink toegenomen. De GGD zegt dat er opgeschaald wordt maar dat het de vraag is of men de groei kan bijbenen.

Sinds 1 juni kan iedereen met coronaklachten getest worden. In de eerste weken was de toeloop minimaal, maar nu het aantal coronabesmettingen in ons land aan het toenemen is maken meer mensen van de mogelijkheid gebruik om zich te laten testen. Met name in het zuiden en in de Randstad neemt het aantal testaanvragen toe. Volgens de GGD gaat het iedere dag om een stijging van ongeveer duizend. “Vrijdag werden er landelijk een recordaantal van 20.553 testafspraken gemaakt”, laat een woordvoerder van de GGD-GHOR weten.

Drie, vier, soms wel vijf dagen

In Groningen is er genoeg plek om je te laten testen, het probleem zit hem echter in de uitslag. Dit moet in een laboratorium worden vastgesteld waar door de landelijke toename veel meer werk verzet moet worden. Op social media zijn berichten te vinden van mensen die drie, vier en soms wel vijf dagen moeten wachten op een uitslag, terwijl het de bedoeling is om binnen 48 uur met een testuitslag te komen.

Het kraakt aan alle kanten

Behalve de drukte bij laboratoria zit de crux ook bij het telefoonteam. Het team dat namelijk de afspraken inplant moet ook de uitslagen rondbellen. Hoe meer aanvragen voor een test er binnenkomen, hoe minder tijd men heeft om uitslagen door te geven. De GGD-GHOR zegt druk bezig te zijn met opschalen. Er worden extra mensen ingehuurd waarmee men binnen enkele dagen voldoende personeel heeft. “Op dit moment kraakt het aan alle kanten. De afgelopen weken kreeg 95 procent van de mensen binnen 48 uur een uitslag. Als het aantal testen omhoog gaat, dan mag dat iets minder worden, maar het mag geen drie, vier of vijf dagen duren.”