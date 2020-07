nieuws

Foto: Stichting MaxiDier

De Stichting MaxiDier, een dierenkliniek voor mensen met een kleine portemonnee, is een doneeractie gestart nadat er afgelopen zaterdagnacht werd ingebroken in de kliniek. Volgens MaxiDier zorgde de inbraak voor duizenden euro’s schade.

“Het is een hele gerichte actie geweest”, zo schrijft de kliniek op Facebook. “Zowel aan het pand, als binnen is schade. Natuurlijk is er ook gestolen. We zijn verzekerd dus materialen worden herstelt of vervangen. Contant geld kun je moeilijk verzekeren, terwijl iedere euro er voor ons 1 is. Bij ons is vooral de teleurstelling het grootst. Waarom een non-profit organisatie zo te pakken nemen? Wat een laffe streek!” Er is aangifte gedaan en het forensisch bureau heeft sporenonderzoek gedaan in de praktijk.

Maandagochtend is inmiddels 535 van de beoogde 2.500 euro voor de doneeractie binnen. Doneren kan nog steeds, via deze link.