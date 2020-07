Waardevolle jeugdherinneringen ontvreemd uit auto

nieuws

In de nacht van woensdag op donderdag zijn persoonlijke herinneringen uit een geparkeerde auto gestolen. Dat gebeurde in een parkeergarage van een appartementencomplex in Groningen.



‘Mijn autoruit is ingeslagen en de dader heeft uit de auto een kunststoffen opbergbox met een blauwe deksel er uit gejat. Hierin zitten spullen van mijn jeugd, zoals vriendenboekjes, schoolspullen, foto’s en herinneringen aan mijn moeder, die is overleden. Ik hoop op deze manier, als het nog niet is gedumpt, het terug te vinden’. meldt de eigenaresse.

‘De spullen die er in zitten hebben voor de dader geen waarde, maar voor mij zeker wel’.