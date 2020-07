“Waar heb je joun auto geparkeerd?”  

nieuws

Neerlandistiek, online platform voor taal- en letterkundig onderzoek, staat stil bij het wonderlijke gebruik van ‘joun’ in het Nederlands, zoals dat in Groningen gesproken wordt.



Henk Wolf schrijft: ‘Een van de aardigste eigenschappen van het Nederlands zoals dat in Groningen wordt gesproken, is volgens mij het gebruik van het bezittelijk voornaamwoord joun (zoals in ‘joun fiets’).

Zo weten bijvoorbeeld studenten Nederlands die in een school in Groningen les gaan geven nu dat ze hun leerlingen kunnen leren dat je jouw schrijft als je ook joun kunt zeggen – en jou als dat niet kan. Dat is een trucje dat in de praktijk prima werkt.

Bij onze Groninger studenten hoor ik het heel veel, maar het lijkt bijna niemand op te vallen en al helemaal weinig mensen lijken er zich aan te storen. Ik heb studenten weleens gevraagd of ze het gebruiken en vaak moeten ze dan even nadenken’.

Lees het hele verhaal hier: https://www.neerlandistiek.nl/2020/07/joun-fiets/