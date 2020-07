Vrouwen met auto en met lachgas in Noorderplantsoen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een vrouw kreeg woensdagavond een bon omdat zij met haar auto door het Noorderplantsoen reed. Dat meldt stadsblog Sikkom.

Verslaggever Willem Groeneveld van Sikkon zag hoe de vrouw en een andere inzittende gesprekken aanknoopten met de mensen in het plantsoen, en daarbij aan een ballonnetje met lachgas lurkten. De gewaarschuwde politie hield de auto later elders in de stad aan, en ontdekte een grote lachgastank in de auto.

De bestuurster kreeg een bon voor het rijden in het plantsoen, en moest de bewuste tank laten leeglopen. Het combineren van autorijden en het gebruik van lachgas kan namelijk tot gevaarlijke situaties leiden.