Vrijwel alle Groninger amateurclubs bij elkaar in de competitie

Foto Martijn Minnema: PKC'83 - Oranje Nassau.

Vrijwel alle amateurclubs in de gemeente Groningen zijn door de KNVB bij elkaar ingedeeld. De uitzondering is Haren dat in de vijfde klasse E op zaterdag vooral tegen clubs uit Oost Groningen speelt.

In de eerste klasse E zaterdag is WHC voor de stadse clubs Oranje Nassau, PKC’83 en VV Groningen de verste uitwedstrijd. WHC uit het Gelderse Wezep is de oostelijke club die dit seizoen bij noord is ingedeeld, omdat noord anders een club tekort komt.

De derde klasse C op zaterdag is net als afgelopen seizoen een echte Groninger klasse. Zeven van de veertien clubs komen uit de gemeente Groningen.

In het zondagvoetbal zijn Amicitia VMC en vv Haren verdwenen. Amicitia had te weinig spelers en Haren wil zich qua prestatievoetbal helemaal op de zaterdag richten. Blauw Geel’15 heeft na enkele jaren van afwezigheid weer een standaardelftal ingeschreven dat in de vijfde klasse start.

Het wedstrijdprogramma wordt later bekend gemaakt.

Competitie indelingen amateurvoetbal