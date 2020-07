Vrijdagavond kans op nieuwe boerenacties in Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hoewel het hoe en waar nog niet duidelijk is, zinspelen leden van de Facebookgroep ‘Bar en Boos A7’ vrijdagmiddag op nieuwe acties van boeren in de provincie Groningen, later op de vrijdag.

De veehouders willen niet dat Minister Schouten van Landbouw regels doorvoert die het eiwitgehalte in veevoer omlaag brengt. De boeren vinden dit dierenmishandeling, omdat de dieren zonder eiwit niet tot een goede ontwikkeling zouden komen. Schouten wil het eiwitgehalte verlagen, omdat dit zou zorgen voor teveel stiktof-uitstoot.

Het boerenprotest van donderdagavond in de Stad was mede op initiatief van leden van ‘Bar & Boos A7’. Leden van de Facebookgroep reden onder andere met tractoren de Grote Markt op. Daarnaast werd een video gepubliceerd vanuit een tractor op de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde.

De livestream, waarin leden van de groep ‘Bar en Boos A7’ zinspelen op nieuwe acties op vrijdagavond, is in deze post op Facebook terug te zien.