Toegangsstop om half twee bij horeca binnen Diepenring op vrijdag- en zaterdagnacht

Foto: Andor Heij

De Groningse horeca binnen de Diepenring moet, op vrijdag- en zaterdagnacht, om half twee de deuren voor nieuwe bezoekers dicht doen. Dat maakte burgemeester Koen Schuiling donderdagmiddag bekend. Terrassen en eetgelegenheden moeten om half twee sluiten en er mag na dit tijdstip geen lachgas meer verkocht worden.

Om twee uur moeten alle terrassen opgeruimd zijn. Ondernemingen die zich niet aan de maatregelen houden, worden tijdelijk gesloten.

Drukte in binnenstad

De Veiligheidsregio Groningen, waar burgemeester Schuiling de voorzitter van is, probeert met de maatregelen de drukte in de binnenstad op deze avonden te beperken. Volgens Schuiling houden bezoekers zich nu te weinig aan de gevraagde anderhalve meter. Ook komen er veel bezoekers uit andere regio’s van Nederland naar de Stad, omdat de openingstijden in Groningen voor de maatregel een stuk ruimer waren.

Maatregelen in belang van horeca, bezoekers en samenleving

Met de maatregelen hoopt Schuiling dat het aantal besmettingen in Groningen beperkt blijft. Dit aantal loopt sinds een week weer op. De maatregelen moeten zowel de horeca, als de bezoekers en de samenleving in het algemeen in bescherming nemen, aldus Schuiling.

De maatregelen gaan vrijdagavond direct in.