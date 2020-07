Vleermuizen en bomen staan aanleg kunstgras vv Engelbert in de weg

sport

Foto Andor Heij. Engelbert vv

De aanleg van een kunstgrasveld op het sportpark van vv Engelbert had al lang begonnen moeten zijn, maar bomen en vleermuizen hebben roet in het eten gegooid.

De gemeente wilde het kunstgras aanleggen op veld 2 van Engelbert, vertelt Kit Kegelaar van sport O50, maar de voetbalclub had het kunstgras het liefst op veld 1. Toen ontstonden de problemen: “Volgens de regels van de KNVB moet een kunstgrasveld groter zijn dan een natuurgrasveld”, aldus Kegelaar. “Daarom moest een reeks bomen aan de oostkant van het veld verdwijnen, maar daar werd bezwaar tegen gemaakt vanuit landschappelijke motieven. Toen wilden we de bomen aan de andere kant van het veld kappen, maar daar stond een treurwilg met vleermuisgaten er in”.

Om vast te stellen of er echt vleermuizen in zitten wordt er tot en met september vier keer naar vleermuisbewegingen gekeken. Als dat zo is moet er een ontheffing van de provincie komen om de boom te kappen. “Daarom hebben we de aanleg van het kunstgrasveld uitgesteld tot het winterseizoen”, zegt Ketelaar.

Mocht er geen kapvergunning of ontheffing komen dan gaan de gemeente en de voetbalvereniging Engelbert opnieuw om tafel. Dan is de aanleg van kunstgras op veld 2 opnieuw een optie.