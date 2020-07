Viroloog Alex Friedrich was Fries corona-expertiseteam tot last

nieuws

Foto: RUG

Het Expertiseteam Corona Friesland had meer last dan lust van RUG-viroloog Alex Friedrich. Dat laat medisch directeur Mieke Draijer donderdag optekenen in de Leeuwarder Courant.

Het team had volgens Draijer de afspraak dat het zich zou houden aan de richtlijnen van het RIVM. Maar dat was volgens haar een illusie: “Wij hadden ook nog te maken met Groningen, waar viroloog Alex Friedrich op onderdelen strengere maatregelen propageerde. Ik zeg niet dat hij ongelijk had, maar daar hadden we wel last van. Het makkelijkste is als je duidelijkheid kan creëren, je wilt niet dat de deskundigen het onderling met elkaar oneens zijn.”

Friedrich stelde zich tijdens de COVID-19 uitbraak op als voortrekker binnen het Noord-Nederlandse coronabeleid, door op meer testen in te zetten. In het begin van de crisis zorgde dit voor een conflict met de maatregelen die het RIVM afkondigde.