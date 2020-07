Vier dagen experimenten met fietsroutes rond Grote Markt

nieuws

Foto: mrg.bz/kwnleS

Van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 augustus worden proeftuindagen georganiseerd op de Grote Markt. Er wordt dan geëxperimenteerd met fietsroutes.



Deze dagen worden georganiseerd om publiciteit te werven voor de naderende herinrichting van de Grote Markt. Er komen experimenten om ervaringen en indrukken op te doen voor allerlei inrichtingsvraagstukken rond de herinrichting.

Gedurende de proeftuindagen rijden de bussen een aangepaste route, zoals dat na de herinrichting ook het geval is. Hierdoor ontstaat ruimte om tijdens deze dagen ook te experimenteren met de overgebleven vervoersstromen.

Een belangrijk inrichtingsvraagstuk is welke rol fietsers op de Grote Markt krijgen na de herinrichting. Eén van de experimenten betreft daarom het testen van verschillende fietsroutes op en om de Grote Markt.

Tijdens deze experimenten zijn er in verband met de veiligheid geen motorvoertuigen toegestaan op de geselecteerde weggedeelten. Het experiment voor de fietsroutes is als volgt ingedeeld:

– 12 augustus tussen 12:00 een 18:00 uur: Op deze dag kunnen fietsers in beide richtingen gebruik maken van de Gelkingestraat. De Oosterstraat en de oostzijde van de Grote Markt zijn gedurende het experiment voetgangersgebied. Over de Grote Markt wordt een alternatieve route aangeboden voor het fietsverkeer in de richting noord-zuid.

– 13 augustus tussen 12:00 en 18:00 uur: Op deze dag kunnen fietsers in beide richtingen gebruik maken van zowel de Gelkingestraat als de Oosterstraat. De oostzijde van de Grote Markt is gedurende het experiment voetgangersgebied. Over de Grote Markt wordt een alternatieve route aangeboden voor het fietsverkeer in de richting noord-zuid.

– 14 en 15 augustus tussen 12:00 en 18:00 uur: Op deze dagen kunnen fietsers in beide richtingen gebruik maken van de Oosterstraat. De Gelkingestraat en de rijbaan op de zuidzijde van de Grote Markt zijn gedurende het experiment voetgangersgebied.