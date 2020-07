Vier auto’s betrokken bij verkeersongeluk op zuidelijke ringweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de zuidelijke ringweg zijn vier auto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur op de rijbaan van knooppunt Euvelgunne richting het Julianaplein. “Hoe het kon gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Uiteindelijk raakten vier auto’s bij de botsing betrokken. Door de hulpdiensten werd één rijbaan afgesloten. Het overige verkeer ondervond daarom flink wat hinder.”

Of er ook mensen gewond zijn geraakt is volgens de incidentfotograaf onbekend. “Wel kwam een bergingsbedrijf ter plaatse om in ieder geval één voertuig weg te slepen.” Inmiddels is de rijbaan weer vrijgegeven.