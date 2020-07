Vertraging bij spoorwerkzaamheden tussen Groningen en Leeuwarden door regenval en droogte

nieuws

Foto: ProRail

Tussen Buitenpost en Hurdegaryp rijden ook tussen woensdag en zondag geen treinen, maar bussen. Het vernieuwen van het spoor kost meer tijd omdat de ondergrond op een aantal plaatsen moet worden verstevigd. De werkzaamheden waren in eerste instantie gepland tot en met woensdag en de zondag erop.

De vertraging is het gevolg van zware regenval volgend op een droge periode. Tijdens het vernieuwen van het spoor met zware machines werd duidelijk dat de ondergrond van het spoor op een aantal plekken aan het verzakken is. Als treinen met hoge snelheid over het spoor rijden, moet het spoor er strak bij liggen. Dat is wel zo comfortabel en veilig. Dit betekent dat de ondergrond op meerdere locaties wordt verstevigd. De planning van de werkzaamheden is daarop aangepast.

Tot en met zondag 19 juli rijden er geen treinen, maar bussen tussen Leeuwarden en Buitenpost.