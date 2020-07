Verdachte bioscoopmoorden blijft langer vast

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De man die er van verdacht wordt dat hij vorig jaar herfst twee schoonmakers om het leven bracht in de Pathé bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Stad blijft tot 29 september vastzitten. Dat is donderdag besloten.

Donderdag vond een tussentijdse zitting plaats. Daar werd besloten dat de inhoudelijke zaak op 29 september behandeld gaat worden. Tot die tijd blijft de verdachte, Ergün S., dus vastzitten. Op 26 oktober vorig jaar sloop hij de bioscoop binnen terwijl twee schoonmakers, een echtpaar uit Slochteren, bezig waren in het gebouw. Toen de verdachte betrapt werd viel hij eerst het vrouwelijke slachtoffer aan. Daarna werd de man, die afkwam op het lawaai, ook aangevallen.

Ergün S. kon een dag later aangehouden worden bij een benzinepomp aan de Energieweg. Bij de aanhouding schoot een agent hem in zijn been.