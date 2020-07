Verdachte aangehouden voor afvaldumpingen in Groningen

nieuws

Foto: Jan Beekman (Groninger Landschap) via Twitter

De politie heeft afgelopen donderdag een 28-jarige verdachte uit de gemeente Westerwolde aangehouden voor meerdere afvaldumpingen in Noord-Nederland en Duitsland. In juni werd zeker op drie plekken in Groningen afval gedumpt, waaronder een plek langs de Waterhuizerweg.

Naast de drie gevallen van afvaldumping in Groningen werd ook een berg afval in Drenthe aan de verdachte gelinkt, alsmede vijf gevallen van dumping in Duitsland. Het ging hierbij om grote hoeveelheden grof huishoudelijk- of sloopafval, soms met containers van 10 en 20 kubieke meter tegelijk.

In het onderzoek kwam een bedrijf uit Ter Apelkanaal naar voren. Vrachtwagens van dit bedrijf waren onder andere door getuigen bij de illegale dumpingen gezien. Mede op aanwijzen van getuigen werd de 28 -jarige eigenaar van het bedrijf aangehouden op verdenking van de dumpingen.