Verbrand kattenlijkje gevonden bij beeld in Beijumerbos

Foto: Danja de Jonckheere

De politie heeft maandag smeulende resten van een kat aangetroffen in het Beijumerbos, bij het beeld van Gjalt Blaauw. Volgens DvhN ontbreekt van de dader(s) ieder spoor. Het is niet duidelijk of de kat in leven was toen de brand werd aangestoken.

De politie vond het lijkje nadat het werd gealarmeerd voor een klein brandje in het bos. De resten werden vervolgens overgebracht naar de dierenambulance. Volgens een medewerker van de Dierenambulance is het dier niet meer te identificeren, ook een mogelijke chip is in de vlammen opgegaan.

Hoewel de dierenambulance veel meldingen ontvangt over vermiste katten, is het achterhalen van de eigenaar van het dier moeilijk. De dierenambulance hoopt daarom op tips over de brandstichting, de dader of de kat.