Verbouwing De Zwarte Doos begonnen, grote torenkraan opgebouwd

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De verbouwing van De Zwarte Doos aan de Eendrachtskade is woensdag begonnen. In het gebouw komen driehonderd zelfstandige woningen.

“Het kan ook niemand ontgaan dat de verbouwing begonnen is”, vertelt fotograaf Patrick Wind. “Naast het gebouw is men begonnen met het opbouwen van een grote torenkraan. Door deze werkzaamheden is de Witte de Withstraat afgesloten.” De werkzaamheden duren tot de tweede helft van volgend jaar. De verwachting is dan dat de eerste bewoners het complex kunnen gaan bewonen.

De Zwarte Doos was tot 2013 een gemeentelijk kantoor waar de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid was gevestigd. Onlangs is al begonnen met de sloop van het oude interieur. In de komende twaalf maanden verrijzen op de eerste tot en met de achtste verdieping 225 jongerenwoningen. Op de negende tot en met de elfde verdieping worden appartementen van zeventig tot negentig vierkante meter gerealiseerd, op de bovenste verdieping komen een aantal penthouses. Over de invulling van de begane grond bestaat nog onduidelijkheid, wellicht dat hier fitness- of werkruimtes gerealiseerd worden.