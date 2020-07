Verbod op gebruik trekkers bij demonstraties blijft staan

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De boerenactiegroep Farmers Defence Force mag geen trekkers en andere voertuigen gebruiken bij demonstraties tegen het beleid van minister Schouten van Landbouw, Dat heeft de rechtbank van Groningen donderdag bepaald.

De FDF was naar de rechter gestapt nadat de Veiligheidsregio Groningen het gebruik van trekkers had verboden, omdat zij op grote schaal de verkeersregels zouden schenden en voor onveiligheid zouden zorgen. Na dit besluit van voorzitter Koen Schuiling werd ook in Friesland en Drenthe het gebruik van voertuigen bij demonstraties verboden. De FDF vond dat onzin omdat er geen grote incidenten waren voorgekomen. Het verbod zou een aantasting zijn van het grondrecht om te demonstreren.

De demonstraties begonnen nadat minister Schouten had bepaald dat de boeren hun vee geen eiwitrijk krachtvoer meer mogen geven om de uitstoot van stikstof te verminderen.

Het verbod geldt tot komende maandagochtend 07.00 uur, maar de kans is aanwezig dat de Veiligheidsregio die periode gaat verlengen.