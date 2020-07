‘Verbod op demonstraties met trekkers niet verlengd’

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het verbod op demonstraties met landbouwvoertuigen in de drie noordelijke provincies wordt niet verlengd. Dat is zondagmiddag bekendgemaakt.

Het verbod gold sinds vorige week maandag. De afgelopen dagen hebben de voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s in het Noorden gesproken met Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties. De voorzitters gaan er vanuit dat eventuele nieuwe demonstraties van tevoren worden aangemeld zodat er de gelegenheid is om ze op veiligheid en openbare orde te beoordelen. Mocht blijken dat men zich niet houdt aan de ze afspraken dan kunnen er opnieuw maatregelen genomen worden.

“Het niet verlengen van het verbod is geen vrijbrief voor blokkades met landbouwvoertuigen of ander onveilig gedrag. De bestaande wettelijke regels blijven van kracht. Aan de veiligheid bij demonstraties wordt niet getornd”, aldus Koen Schuiling die voorzitter is van de Veiligheidsregio Groningen. De voorzitters van de Veiligheidsregio’s hebben steeds benadrukt dat door iedereen, dus ook groepen boeren, gebruikt kan worden gemaakt van het demonstratierecht zolang dat op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.

Voermaatregel

Sinds donderdag 2 juli hebben boeren diverse keren in en rond de stad actie gevoerd. Aanleiding was de voermaatregel die op 2 juli besproken werd in de Tweede Kamer. Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw wil de hoeveelheid eiwitten in het veevoer vanaf september aanpassen zodat daarmee de stikstofuitstoot afneemt. Boeren zijn tegen dit plan omdat het de gezondheid van de dieren schaadt. In Groningen leidden de onaangekondigde acties regelmatig tot gevaarlijke situaties waarop de veiligheidsregio’s besloten een demonstratieverbod in te stellen waar landbouwvoertuigen bij gebruikt werden.