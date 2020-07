Veiligheidsregio houdt vinger aan de pols

‘De Veiligheidsregio, die de coronacrisis in de provincie coördineert, blijft ook in zomer paraat.’ dat zegt burgemeester Koen Schuiling de voorzitter van de veiligheidsregio.

Burgemeester Koen Schuiling gaat zelf niet met vakantie. De burgemeesters uit de veiligheidsregio zijn direct beschikbaar mocht het aantal coronabesmettingen toenemen en maatregelen aangescherpt moeten worden.In Groningen is het aantal besmettingen niet toegenomen. Maar in de rest van Nederland wel. “Daar was rekening mee gehouden” zegt Schuiling

De burgemeester heeft wel zorgen over de toenemende drukte in cafe’s. Maar de risicoplekken heeft Schuiling wel in beeld.