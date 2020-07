Veiligheidsberaad: ‘Juichverbod in stadions is niet realistisch’

nieuws

Foto: Erwin Otten

Het juichverbod in voetbalstadions en bij demonstraties is niet realistisch en niet te handhaven. Dat schrijft voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad in een vertrouwelijke brief aan het kabinet. De brief is in handen van RTL Nieuws.

Afgelopen maand zijn de coronamaatregelen versoepeld. Door de versoepeling mogen er weer mensen in een stadion zitten. Juichen mag echter niet omdat bij juichen, schreeuwen of hard zingen het virus zich verder kan verspreiden en daardoor groeit het besmettingsgevaar. Ook bij demonstraties mag er niet gejuicht en gezongen worden. Bruls schrijft: “Het verbod is niet realistisch en wordt niet handhaafbaar geacht. Het verbod op zingen en schreeuwen in groepsverband bij demonstraties en sportwedstrijden staat dusdanig ver af van de maatschappelijke realiteit dat de veiligheidsregio’s dit als een onmogelijke opdracht ervaren.”

Het schreeuwverbod staat nog steeds in de nieuwste aanwijzing van het kabinet over de coronaregels. Bruls grijpt dit aan om nogmaals bezwaar te maken bij de ministers omdat het niet gehandhaafd kan worden. “En dat is funest voor de geloofwaardigheid van de overheid, voor het rechtvaardigheidsgevoel van burgers en voor het draagvlak in de samenleving.” Volgens de voorzitter is het schreeuwverbod ook moeilijk uit te leggen omdat zingen in de kerk en in koren wel is toegestaan, terwijl dit gebeurt in afgesloten ruimten terwijl demonstraties en sportwedstrijden in de buitenlucht plaatsvinden. Daarom vindt Bruls dat het schreeuwverbod van tafel moet.