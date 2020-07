Veel rookontwikkeling bij woningbrand Waterhuizen

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Winschoterweg in Waterhuizen heeft zaterdagmiddag brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 15.15 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “De bewoners waren op het moment van het uitbreken van de brand niet aanwezig”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “Wij zijn nadat we ter plaatse kwamen een verkenning gestart. Al snel bleek dat de brand woedde in de keuken. Een oven was daar in de brand geraakt. We hebben één straal hogedruk afgelegd waarmee we het vuur hebben kunnen blussen.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. “Met een ventilator hebben wij de rook uit de woning verdreven. Stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Vanwege de brand was de Winschoterweg enige tijd afgesloten voor het verkeer.