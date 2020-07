Veel rookontwikkeling bij woningbrand in Lewenborg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Meerpaal in de Groningse wijk Lewenborg heeft vrijdag aan het einde van de middag brand gewoed. De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling.

De melding van de brand kwam rond 17.30 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Toen we aankwamen troffen we een woning vol rook aan”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “We zijn daarop met twee teams op verkenning gegaan in de woning. We stuitten op een kleine brand die we door middel van een blussing onder controle konden brengen.” Volgens de woordvoerder lijkt het erop dat de brand in of bij de meterkast ontstaan is.

De bewoners waren op het moment van het uitbreken van de brand niet thuis. Brandweerlieden hebben de woning geventileerd, stichting Salvage komt ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Hoe groot de schade precies is, is onduidelijk.