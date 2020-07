Veel rookontwikkeling bij containerbrand op sportpark Corpus den Hoorn

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een container op sportpark Corpus den Hoorn heeft zondagmiddag brand gewoed. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 13.40 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een afvalcontainer”, vertelt Ten Cate. “Deze staat op het sportpark. Vlammen zijn zichtbaar en de brand zorgt voor flink wat rookontwikkeling.” Volgens de fotograaf had de brandweer enige moeite om op de precieze locatie te komen. “Na aankomst is men direct een blussing gestart. Brandweerlieden hebben een slang lagedruk aan de brandweerauto gekoppeld, het andere uiteinde werd in de container gehangen. Vervolgens heeft men de container vol laten lopen met water. Hiermee werd het vuur onder controle gebracht.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend, broei kan niet worden uitgesloten.