Veel politie in Stad: “Als de boeren komen draaien we de bruggen open”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

In en rondom de stad was zaterdagavond veel politie aanwezig vanwege een mogelijk boerenprotest. Op diverse strategische plekken stond politie opgesteld.

“Wat opvalt is dat er vooral veel politie staat op en bij de bruggen rond de binnenstad”, vertelt Martin Nuver van 112groningen.nl. “Ik sprak zojuist met een boa en die vertelde dat alle bruggen rond de binnenstad bewaakt worden. Ook is er een brugwachter standby. Als de boeren komen zijn ze van plan om de bruggen open te draaien zodat men niet de binnenstad in kan. Uit voorzorg zijn de Sint Jansbrug en de Poelebrug opengedraaid.” In diverse groepen op social media werden aankondigingen gedaan dat er zaterdagavond opnieuw acties gehouden zouden worden.

“Er is een plan”

De groep Bar & Boos A7 laat op Facebook weten dat ze voor zaterdagavond een plan hebben. Wat dit plan is, is onbekend. Farmers Defence Force laat weten dat ze het Noorden onafhankelijk willen maken van Den Haag. Dit willen ze doen door voor een aantal dagen verschillende snelwegen te blokkeren. In video’s van Bar & Boos is te zien dat de groep in het begin van de avond via Gaarkeuken en Niezijl richting Hoogkerk reden. Na Hoogkerk is men de A7 opgegaan richting Drachten. Uiteindelijk reed men naar Heerenveen waar actie werd gevoerd bij een distributiecentrum van een supermarktketen.

Foto: Martin Nuver – 112groningen.nl





Uit voorzorg zijn de Poelebrug en de Sint Jansbrug opengezet. Verkeer wordt omgeleid. Foto: Martin Nuver – 112groningen.nl

A28 bij Hoogeveen geblokkeerd

Ook op andere plekken in het Noorden zijn boeren onderweg. Een woordvoerder van de politie Noord-Nederland liet weten dat in de tweede helft van de avond de A28 en de N48 bij Hoogeveen geblokkeerd werden. Rond middernacht werd de blokkade opgeheven. “Vanwege de blokkade hebben we zes verkeersdeelnemers bekeurd”, aldus een woordvoerder.

Voermaatregel

De boeren voeren actie naar aanleiding van de voermaatregel van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw. De minister wil het eiwitgehalte in krachtvoer voor melkvee vanaf september verlagen zodat hiermee de stikstofuitstoot afneemt. Boeren zijn fel tegen de plannen omdat het de gezondheid van de koeien schaadt. Daarnaast zijn ze het niet eens met de manier waarop de minister de plannen er doordrukt.

Motie verworpen

In de nacht van donderdag op vrijdag werd in de Tweede Kamer een motie van SGP-Kamerlid Roelof Bischop verworpen. In deze motie werd opgeroepen om de maatregel te heroverwegen, maar hier bleek geen meerderheid voor te zijn. Een motie van het CDA en de VVD werd wel aangenomen: zij riepen op de voermaatregel door het Planbureau voor de Leefomgeving nog eens te laten herberekenen.

Foto: Mike Weening – Weening Fotografie





Vrijdagavond blokkeerden politieagenten een colonne met trekkers in Adorp. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

Ook donderdag- en vrijdagavond werd er door de agrariërs geprotesteerd. Op donderdagavond wisten ze na een kat- en muisspel met de politie uiteindelijk met veertig trekkers de Grote Markt op te rijden. Vrijdagavond volgde er een tour door de stad waarbij er luid getoeterd werd.

