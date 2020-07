‘Veel mensen met coronaklachten laten zich niet testen’

nieuws

Foto: Henry via Pixabay.com

De bereidwilligheid van mensen met corona-achtige klachten om zich te laten testen is niet heel groot. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD’en.

Uit het onderzoek blijkt dat twaalf procent van de mensen met klachten zich meldt voor een test. Vier op de tien met klachten geven aan dat ze denken dat ze geen corona hebben. Zij gaan er vanuit dat het een verkoudheid, hooikoorts of astma is. Mensen die klachten hebben worden nadrukkelijk opgeroepen om thuis te blijven. Toch geeft de helft van de mensen die aan het onderzoek deelnamen aan het moeilijk te vinden om zich hier aan te houden. Ruim tachtig procent zegt met klachten gewoon naar de supermarkt te gaan.

Zorgelijk

Het RIVM noemt de situatie zorgelijk. Ook omdat het aantal besmettingen de afgelopen dagen langzaam lijkt te stijgen.

“Ik ben zo voorzichtig geweest dat ik me geen andere uitslag kon voorstellen”

Longarts Sander de Hosson uit Groningen benadrukt nog maar eens dat testen erg belangrijk is. De afgelopen weken heeft hij diverse oproepen gedaan waarbij hij woensdagochtend een reactie kreeg van iemand die hem volgt op Twitter: “We kennen elkaar niet, maar jouw tweet van afgelopen vrijdag heeft me toch bewogen me te laten testen omdat ik milde klachten had. Ik dacht, het is een griepje, en ik ben zó voorzichtig geweest dat ik me eigenlijk geen andere uitslag kon voorstellen. Helaas heeft de GGD me vanochtend toch laten weten dat ik positief getest ben op corona. Dank dus voor jouw niet aflatende aandacht en inzet voor dit onderwerp en voor het inspireren op het nemen van verstandige besluiten.

Test jezelf op corona, óók bij milde klachten.

Kijk maar 👇 pic.twitter.com/c3SbHx9bHQ — Sander de Hosson (@shossontwits) July 15, 2020