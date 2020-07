Veel Groninger derby’s in noordelijke districtsbeker

sport

Foto Andor Heij: VV Groningen - PKC'83 1-4

De loting van de poulefase in de noordelijk districtsbeker heeft de nodige Groninger derby’s opgeleverd. De eerste en tweedeklassers zitten allemaal bij elkaar in diverse groepen.

Zaterdag eersteklasser Oranje Nassau en zondag eersteklasser SC Stadspark zitten samen in een poule. De overige tegenstanders zijn de tweedeklassers LTC en Veendam 1894.

Zaterdag eersteklasser PKC’83 speelt onder meer een derby tegen The Knickerbockers. De zwaarste tegenstander is eersteklasser WVV. ASVB (2e) is de vierde club in deze poule.

Eersteklasser GRC Groningen speelt tegen stadsgenoot GVAV Rapiditas (2e). De andere tegenstanders zijn Broekster Boys (1e) en ’t Fean ’58 (2e).

Eersteklasser VV Groningen zit in een poule van drie. Tegenstanders zijn Hoogezand (1e) en Annen (2e).

De tweedeklassers Helpman uit de stad en Gorecht uit Haren zitten samen in een poule. De tegenstanders zijn de eersteklassers Pelikaan S en VKW.

Tweedeklasser FC Lewenborg speelt tegen Bedum (2e), Marum (2e) en Noordster (1e).

Voor tweedeklasser Gruno zijn GOMOS (1e), Winsum (1e) en NEC Delfzijl (2e) de tegenstanders.

De bovenste twee gaan door naar de knock-out fase. Voor de lager spelende clubs, vanaf de derde klasse, gaat alleen de eerste in de poule door. Alle indelingen zijn te vinden op voetbal.nl. Hoofdklasser Be Quick 1887 slaat de poulefase over en is direct geplaatst voor de eerste knock-out ronde.

De wedstrijden staan gepland in het laatste weekeinde van augustus en de eerste twee van september. De clubs die uiteindelijk de halve finale halen hebben recht op een plak in de grote KNVB beker met daarin de profclubs.