Vapiano aan Poelestraat heropent in augustus

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De vestiging van Vapiano aan de Poelestraat/Nieuwe Markt in Groningen gaat vanaf augustus weer open. Dat bevestigt Van der Valk aan horeca-vakwebsite Misset Horeca. Van der Valk nam de restaurantketen in juni van dit jaar over, na het faillissement van Vapiano Nederland.

Begin juni hoopte Van der Valk de vestiging nog op 1 juli te kunnen heropenen. Maar een conceptwijziging en herindeling in het personeelsbestand stonden dit in de weg. Vier andere vestigingen in Nederland zijn inmiddels weer open (Rotterdam (Plaza), Utrecht, Tilburg en Den Haag).

De Nederlandse tak van het bedrijf, VAP Nederland, werd in mei van dit jaar failliet verklaard. De oorzaak van het faillissement kwam naar alle waarschijnlijkheid door de financiële problemen van het Duitse moederbedrijf.