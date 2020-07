Vandalen hakken boom om in Jan van Goyenstraat

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 juli hebben vandalen een boom omgehakt in de Jan van Goyenstraat in de wijk Kostverloren. De politie zoekt naar getuigen van het incident.

Vijf dagen eerder vond een gelijksoortig incident plaats in de Schildersbuurt. Ook hier werd een aantal jonge boompjes omgezaagd. Op beide plekken werden de omgezaagde boomtoppen meegenomen.

De gemeente heeft besloten aangifte te doen van het incident in Kostverloren en daarom is de politie op zoek naar getuigen. Onderzocht wordt of de boom op korte termijn vervangen kan worden.

