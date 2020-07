Vanaf Eelde naar Lanzarote vliegen in plaats van Gran Canaria

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vanaf Groningen Airport Eelde kan vanaf komende winterperiode naar Lanzarote gevlogen worden. De bestemming Gran Canaria komt te vervallen. Dat meldt RTV Noord.

Dat er niet meer naar Gran Canaria gevlogen wordt heeft volgens vliegmaatschappij Transavia te maken met veranderingen in de markt. Het Spaanse Lanzarote zou meer in trek zijn. De winterperiode begint in november en duurt tot en met maart 2021. Het precieze vluchtschema voor het winterseizoen wordt volgende maand verwacht.

Momenteel vliegt Transavia vanaf Eelde twee keer in de week naar Kreta en Palma de Mallorca. Vanaf september zullen deze vluchten nog één keer in de week plaatsvinden.