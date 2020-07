Op sportpark de Esserberg is Voetbalkamp Groningen weer begonnen. Kinderen in verschillende leeftijdsgroepen krijgen de hele dag trainingen. Dit jaar zijn er weer meiden die zich hebben opgegeven. Het kamp bestaat al sinds 1984 en is het oudste voetbalkamp van Nederland.



“Ik denk dat meisjes net zo goed zijn als jongens,” vertelt Suus. “Misschien wel beter, want we speelden een partijtje en toen wonnen de meisjes van de jongens.” “En er moeten ook meer vrouwelijke trainers komen, want van de mannelijke trainers word ik soms een beetje moe, ” lacht een meisje ons toe.

Ook zien ze bij het voetbalkamp dat oude deelnemers nu trainers worden. “Ik wilde me eigenlijk opgeven maar ze hadden nog een trainer nodig,” zegt Tobias. “De kinderen luisteren wel goed (…) maar ik heb zeker respect voor mijn trainer gekregen.”