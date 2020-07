Urban Walk verplaatst naar begin oktober

nieuws

Urban Walk

De Urban Walk wordt op zondag 4 oktober gehouden. Het evenement stond eerst in het voorjaar gepland, maar werd vanwege het coronavirus afgelast.

Er zijn diverse maatregelen getroffen om de wandeltocht alsnog te organiseren, zoals het starten in kleinere groepen en een ruim opgezet evenemententerrein zodat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden.

Urban Walk start en eindigt in het Noorderplantsoen. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 11 of 18 kilometer lengte. De wandeltocht gaat langs diverse stedelijke locaties in Groningen. Op die manier kunnen de deelnemers de stad op een andere manier bekijken.