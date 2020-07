UMCG verwacht donoren te vinden voor zieke jongetjes na hausse van aanmeldingen

nieuws

Het UMCG ontving een groot aantal aanmeldingen van potentiële donoren, nadat de tv-programma’s Beau en Hart van Nederland twee weken geleden aandacht besteedden aan twee jongetjes die dringend een levertransplantatie nodig hebben.

Het levertransplantatieteam van het UMCG is enorm blij met het grote aantal aanmeldingen van potentieel levende leverdonoren. Zeker nu daardoor op dit moment de verwachting is dat beide jongens binnen afzienbare tijd een geschikte lever kunnen krijgen.

Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling is de transplantatie van een deel van een lever van een levende donor. Vrijwel altijd is dit een donatie binnen het gezin, bijvoorbeeld een vader of moeder die een deel van zijn of haar lever afstaat aan een van hun kinderen. In de situatie van deze beide jongens is dat om medische redenen echter niet mogelijk. Het UMCG wil nadrukkelijk contact blijven houden met iedereen die zich nu heeft aangemeld als potentiële leverdonor. Mogelijk willen zij in de nabije toekomst ook doneren voor andere kinderen die een nieuwe lever nodig hebben.

Het is de verwachting dat er onder deze aanmeldingen geschikte donoren bij zitten voor beide jonge patiënten. Met de aanmeldingen die het meest geschikt lijken om als donor bij leven een deel van hun lever af te staan aan een van beide jongetjes, gaat het UMCG een verder screeningstraject in. Dit traject neemt enkele weken in beslag, waarbij onder andere gekeken wordt naar de gezondheidssituatie van de potentiële donoren. Uiteraard is het doel om voor beide jongens de meest geschikte donorlever te selecteren.