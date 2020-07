UMCG onderzoekt aanwezigheid coronavirus in aerosolen

nieuws

Foto: Wutsje via Wikimedia Commons (CC SA 4.0)

ZonMW geeft 25.000 euro aan onderzoeker Mariëtte Lokate van het Universitair Medisch Centrum Groningen voor onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus via aerosolen.

Met een ‘microbiologische airsampler’ kan Lokate de lucht in de ruimte meten nadat iemand bijvoorbeeld heeft gepraat, gehoest of geniest. Dit apparaat wordt in het onderzoek ingezet bij mensen die positief getest zijn op het coronavirus. “De kleinste deeltjes in die lucht komen terecht in een vloeistof”, vertelt Lokate. “Die testen we vervolgens op aanwezigheid van het coronavirus. Een volgende stap kan zijn om te onderzoeken hoeveel levend virus er in de kleine vochtdruppeltjes zit, en of ze besmetting met het coronavirus over kunnen brengen.”

Ook wordt de verspreiding van het virus tijdens medische procedures onderzoeken. Dit deel van het onderzoek richt zich op patiënten die niet-invasieve ademhalingsondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld een zuurstofbril, zuurstofmasker of CPAP. “Dit is voor de verpleegkundigen en artsen van belang om te weten”, aldus Lokate “Daarvoor gaan we in medische ruimtes ook tests doen, waar de lucht geregeld wordt ververst.”

De komende maanden worden patiënten en medewerkers van het UMCG, die positief testen op het coronavirus, benaderd om mee te werken aan het onderzoek. De resultaten van het onderzoek volgen vermoedelijk in december van dit jaar.