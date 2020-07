‘Ultieme Groningen gevoel’ wordt weer verspreid

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Marketing Groningen heeft ook dit jaar weer een magazine gemaakt om toeristen te lokken naar Stad en Ommeland. 80.000 exemplaren in drie talen. En digitaal.



Vanaf deze vrijdag worden de magazines bij de VVV’s, Toeristische informatiepunten en ondernemers in de provincie verspreid. Marketing Groningen brengt ieder jaar een magazine uit.

‘Het magazine beschrijft het ultieme Groningen gevoel en geeft een kijkje in de keuken met prachtige beelden en verhalen’.

Het blad heeft een oplage van 40.000 in het Nederlands, 20.000 in het Duits en 20.000 in het Engels.

Het is gratis af te halen bij de VVV/Groningen Store. En via de download ook digitaal te bekijken: https://www.merkgroningen.nl/uploads/media/5f076b8ea39c8/mg-magazine-nl-digitaal.pdf?token=/uploads/media/5f076b8ea39c8/mg-magazine-nl-digitaal.pdf