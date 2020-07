Uitkijktoren De Onlanden weer open voor het publiek: “We mogen weer!”

nieuws

Leekstermeergebied, De Onlanden, Roderwolde, Drenthe, Nederland, Europa

De uitkijktoren in natuurgebied De Onlanden is vanaf zondag weer open voor het publiek. In eerste instantie gebeurt dit nog wel onder begeleiding.

“Door de coronacrisis hebben we in maart moeten besluiten om de uitkijktoren tot nader order te moeten sluiten”, vertelt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten. “Maar vandaag (zondag, red.) kunnen we eindelijk weer open!” Toch gebeurt dat de komende tijd nog wel met de nodige restricties. “Mensen zijn welkom tussen 13.30 en 16.00 uur. Een boswachter staat klaar en die neemt vervolgens mensen die tot hetzelfde gezin behoren mee naar boven. Tijdens de twintig minuten dat je op de toren bent vertelt de boswachter over het gebied.”

De bedoeling is om dit principe ook de komende zondagen toe te passen. “Op de overige dagen is de uitkijktoren gesloten.” Afhankelijk van de toeloop moeten mensen dus zondag wel rekening houden met een wachttijd.