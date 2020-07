Twee nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen zijn twee nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit gegevens van de GGD die maandag bekend werden gemaakt.

In totaal zijn er in de provincie nu 369 mensen positief getest op het virus. Afgelopen vrijdag waren dit nog 367. In de periode van 16 juni tot 4 juli werden er geen nieuwe besmettingen aangetroffen en bleef het aantal besmette personen dus lange tijd stabiel. De twee nieuwe gevallen zijn afgelopen weekend ontdekt. Volgens de GGD ligt het aantal daadwerkelijke besmette personen hoger omdat in de periode voor 1 juni niet iedereen getest kon worden op het virus. Het aantal sterfgevallen in onze provincie blijft stabiel op zeventien. Dit aantal is sinds zaterdag 16 mei niet veranderd.

Uit landelijke cijfers blijkt dat er tussen zondag en maandag 36 nieuwe besmettingen ontdekt werden. Het reproductiegetal, het getal dat aangeeft hoeveel mensen besmet worden door één besmettelijk persoon, ligt maandag op R 0,75 .