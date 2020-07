Twee nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

Sinds zondag zijn er twee nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in Groningen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het Corona Dashboard van het RIVM.

In totaal zijn in de provincie Groningen nu 381 gevallen van het coronavirus vastgesteld. Dit weekeinde was in de provincie Groningen een kleine piek qua besmettingsaantallen. Inmiddels lijkt de dalende lijn weer ingezet. De nieuwe besmettingen zijn allemaal vastgesteld bij inwoners van de gemeente Groningen.

Het totale aantal positieve besmettingen steeg in Nederland als geheel met 204 infecties in de afgelopen 24 uur.