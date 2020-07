Twee aanhoudingen bij mislukte overval op kledingwinkel in Stad

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Waagstraat heeft zondag aan het einde van de middag een overval plaatsgevonden op een kledingwinkel. Daarbij zijn twee personen aangehouden.

De melding van een overval kwam om 17.00 uur bij de hulpdiensten binnen. “Twee mannen kwamen tegen sluitingstijd de winkel binnen en bedreigden vervolgens een winkelmedewerker met een mes”, laat een politiewoordvoerder weten. “Van de medewerker eisten ze geld uit de kassa. De winkelmedewerker zag echter kans om de winkel uit te vluchten en deed vervolgens de deur op slot.” Voor de agenten was het vervolgens een koud kunstje om het duo te arresteren. “Ze zijn overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.”

Volgens incidentfotografen raakte in ieder geval één raam van de winkel beschadigd. “Direct na de overval hebben agenten de omgeving van het pand afgezet”, meldt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “De recherche heeft in het gebouw onderzoek gedaan. Rond 18.00 uur was dit afgerond en werd de afzetting opgeheven.”

Het is niet de eerste keer dat de kledingwinkel slachtoffer is van een overval. Ruim een half jaar geleden, in december 2019, vond er een gewapende overval plaats.