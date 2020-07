Tuinwijk floreert met kinderactiviteiten: “Dit maakt de wijk zo mooi”

nieuws

Foto: Monique Martens

Kinderen in de Tuinwijk hoeven zich deze zomervakantie niet te vervelen. Eén van de bewoonsters heeft het initiatief genomen om een activiteitenprogramma samen te stellen.

“Het idee ontstond terwijl de zomervakantie op het punt stond van beginnen”, vertelt initiatiefneemster Monique Martens. “Voor de kinderen is het tot nu toe niet zo’n leuk jaar. Tijdens de intelligente lockdown veel thuis zitten en thuisonderwijs krijgen, vanaf mei weer voorzichtig naar school en dan zes weken zomervakantie. Een zomer waarin veel mensen juist niet op vakantie kunnen en er maar weinig te beleven valt. WIJTEAMS zijn wel actief, maar de toeloop daar is zo groot dat kinderen uit de Tuinwijk vaak teleurgesteld werden. Zo kwam ik op het idee om zelf een activiteitenprogramma te organiseren.”

“Wat wil die mevrouw aan ons verkopen?”

Om te inventariseren of er behoefte is aan zo’n programma ging Monique met een enquête langs de deuren. “Veel mensen waren sceptisch. Vier jaar geleden is een vergelijkbaar onderzoek door studenten van de Hanzehogeschool uitgevoerd en daaruit bleek dat er geen interesse voor was. Ik ging er vanuit dat ik als moeder uit de wijk meer zou bereiken. Uiteindelijk heb ik bij 55 woningen aangebeld. De bewoners dachten in het begin “wat wil die mevrouw aan ons verkopen?” maar toen ze hoorden over het initiatief was iedereen gelijk enthousiast. Uiteindelijk hebben zich 44 kinderen aangemeld en diverse ouders boden aan om te helpen als vrijwilliger.”

Workshop Kungfu bij Lukhopmoon. Foto: Monique Martens

Afrikaanse dansworkshop

Het doel van de activiteiten is om behalve de kinderen een leuke zomer te bieden ook om de wijkbewoners met elkaar in contact te brengen. “De wijk bestaat uit best wel een gemêleerd gezelschap. We hebben een hele leuke activiteitenlijst samengesteld waarbij er iedere woensdag en vrijdag iets georganiseerd wordt. Van een Kungfu Workshop tot een waterspelmiddag en van het maken van barbecuehapjes met Afrikaanse dansworkshop. Ik heb vroeger in de kinderopvang gewerkt en een eigen restaurant en cateringbedrijf gehad, dus ik heb best wel wat contacten waardoor er snel een programma samengesteld kon worden. En die ondernemers waren blij dat ze eindelijk weer eens iets konden doen.”

“Het maakt de wijk mooi en hechter”

De ondernemers krijgen ook betaald voor de activiteiten want het lukte Monique om in een week tijd 850 euro aan subsidie te ontvangen. De subsidie werd geregeld via het Ideecommitee. “Het is ook een groot succes. Op dit moment zitten we helemaal vol en we hebben zelfs al een reservelijst.” Monique is van plan om de activiteiten ook in komende vakanties te gaan organiseren. “En stiekem hoop ik dat zoiets ook in andere wijken gaat ontstaan. Het is natuurlijk super leuk voor de kinderen om iets leuks te doen, maar wat er achter zit is nog veel belangrijker. Kinderen die contact krijgen met leeftijdsgenootjes uit de wijk waar ze normaal geen contact mee hadden. En ook wijkbewoners die contact met elkaar krijgen. Dat maakt een wijk mooi en hechter.”

De activiteiten worden georganiseerd bij Buurtcentrum Tuinpad aan de Bessemoerstraat 4.





Knutselen met Jan Reemeijer. Foto: Monique Martens