Tuinstraat korte tijd afgesloten vanwege mogelijke gaslekkage

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De Tuinstraat in de wijk Binnenstad-Oost is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest vanwege een mogelijke gaslekkage. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een aardgaslekkage kwam rond 13.50 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “In de straat werd een vreemde lucht geroken waarop de hulpdiensten gebeld werden”, vertelt Meter. “Hulpdiensten sloten uit voorzorg de straat af met afzetlinten.”

Volgens brandweerwoordvoerder Edwin Oosterheerd valt het allemaal mee. “We hebben niets aangetroffen. We hebben verschillende metingen gedaan bij de brievenbussen van woningen in de straat en daaruit is niets gebleken. Daarop hebben we al snel de straat weer vrij kunnen geven en zijn we weer teruggekeerd naar de kazerne.” Waar de vreemde lucht die geroken werd door veroorzaakt is blijft onbekend.