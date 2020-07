Trompbrug is kapot; reparatie duurt tot maandagavond

De Trompbrug is sinds zondag stuk. De brug staat gedeeltelijk open, waardoor zowel fietsers en voetgangers als schepen de brug niet kunnen passeren.

De gemeente meldt druk bezig te zijn om de brug te repareren. Wanneer de brug weer gebruikt kan worden is niet precies bekend. De gemeente vermoedt dat de reparaties zeker nog tot het einde van de maandagmiddag gaan duren.

De #Trompbrug is momenteel stuk. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen er niet over. Schepen kunnen er niet langs. We zijn hard bezig om de brug te #repareren. Dat duurt waarschijnlijk de hele middag. We melden hier wanneer de brug weer klaar is. (Foto: archief #gemeentegroningen) pic.twitter.com/7hSMg3Hcp9

— Gemeente Groningen (@gem_groningen) July 20, 2020