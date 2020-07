Trekkers rijden Stad binnen, politie blokkeert stoet bij Borgbrug

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Trekkers zijn zondagavond van verschillende kanten de stad binnengereden. Volgens de eerste berichten gaat het om tientallen voertuigen.

Op de webcam van de Gasunie waren rond 21.00 uur trekkers op het Julianaplein te zien. Zij namen de afrit Hereweg en reden vervolgens richting de binnenstad. “Ze hebben even bij het Hoofdstation gestaan en zijn daarna het Emmaviaduct opgereden”, meldt Joey Lameris van 112groningen.nl. Rond datzelfde tijdstip werden er tractoren gezien op de Friesestraatweg bij het Reitdiep. Zij reden in de richting van de stad.

Boeren blokkeren de A7 bij Heerenveen. Foto: Aise van Beets – omropfryslan.nl

Borgbrug

Via het Emmaviaduct reden de boeren de zuidelijke ringweg op waarbij er langzaam gereden werd waardoor er een file ontstond. Daarna is men via de oostelijke ringweg de Driebondsweg opgereden. Volgens de laatste geruchten is de stoet ter hoogte van de Borgbrug door de politie klem gezet.

Veel trekkers onderweg

In de drie noordelijke provincies zijn zondagavond veel trekkers op pad. In Gieten hebben boeren een distributiecentrum van een supermarkt bezet. Bij Heerenveen zitten de A7 en de A32 dicht. Daar zijn tractoren op de snelweg gezet.

Later meer.