Treinramp bij Winsum herdacht

Een groep van zo’n twintig nabestaanden heeft zaterdagochtend de treinramp bij het Groningse Winsum herdacht. Zaterdag was het precies veertig jaar geleden dat twee reizigerstreinen frontaal op elkaar botsten.

Het ongeluk gebeurde in de vroege ochtend. Het baanvak tussen Sauwerd en Roodeschool was nog niet uitgerust met treinbeveiliging en lichtseinen. In plaats daarvan werd er gewerkt met CRVL, Centrale Radioverkeersleiding. De machinist van trein 8726 richting Groningen had te horen gekregen dat er in Winsum gewacht moest worden op een tegenligger die met enkele minuten vertraging uit Sauwerd was vertrokken. Ondanks de aanwijzing vertrok de machinist van trein 8726 toch.

Tijdens de bewuste ochtend was het erg mistig waarbij het zicht maximaal tweehonderd meter was. Ter hoogte van de Voslaan zag de machinist ineens de frontseinen van de tegenligger op zich af komen. Een botsing kon toen niet meer voorkomen worden. De ravage was enorm. Negen mensen kwamen om het leven en 21 passagiers raakten gewond. Door de coronamaatregelen kon er zaterdagochtend slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn bij de herdenking. Ze legden bloemen bij het monument dat in 2005 een plek langs de spoorbaan bij de Voslaan kreeg.