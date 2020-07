Traumahelikopter ingezet bij verkeersongeluk met scootmobiel op Zernike

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Zernike Campus is zondagmiddag de bestuurder van een scootmobiel gewond geraakt. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.10 uur op de kruising Grouwelerie met het Zernikeplein. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Meter. “Een personenauto schepte een scootmobiel. De situatie leek aanvankelijk ernstig. Behalve de politie en een ambulance kwam ook het Mobiel Medisch Team, het MMT, per traumahelikopter ter plaatse. De verpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met spoed, waarbij de ambulance zwaailicht en sirene voerde, met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

De ongevalslocatie is afgezet. “Politieagenten doen onderzoek naar de precieze toedracht. Zowel de scootmobiel als de personenauto hebben flink wat schade opgelopen.”